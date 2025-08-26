Jovem preso por ameaçar Felca era hacker e invadia sistemas da polícia e do Poder Judiciário

"Ele (Cayo Lucas) confessou, inclusive, que tinha acesso a todos os sistemas das polícias do Brasil, sistemas do Poder Judiciário, sistemas de mandado de prisão, conseguindo, inclusive, inserir informações de mandado de prisão de qualquer indivíduo, qualquer inimigo, pessoa que fosse inimiga do grupo", relata o delegado Eronides Menezes.

"E, pelo que a gente tem o histórico de informações dele, essas informações realmente são verdades. Ele não apenas confessou, como também tinha elementos no computador dele, comprovando essa invasão", completa.

O delegado confirmou que mandados de prisão falsos eram criados usando informações obtidas ilicitamente para abertura de contas, lavagem de dinheiro e recebimento de pagamentos, "Justamente para fazer ameaças", diz Menezes.

"Como eles se sentiram ameaçados pelo o que o influenciador (Felca) fez, acabando com aquela cadeia de pedofilia que usava da rede do Instagram, eles ficaram com ódio e proferiram ameaças de morte a toda família (do Felca)", explica. Cayo Lucas também é investigado pela venda de pornografia infantil.

Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de invasão de dispositivo informático alheio com acesso a informações sigilosas. O delegado pediu a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

Na casa do suspeito, a polícia encontrou um computador aberto no sistema de polícia pernambucano. "Quando adentramos o recinto, já estava lá o computador logado, aberto, bem exposto, com as informações e as credenciais de um policial militar, tinha o login, a senha, além de mais outras anotações com as credenciais dos sistemas aqui da Secretaria de Defesa Social e de outros sistemas que eles possuíam", relata o delegado.