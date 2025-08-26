Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda

No dia dos fatos, após consumir bebida alcoólica em uma festa, o casal começou a discutir por ciúmes no quarto de hotel. Segundo a denúncia, Gato Preto deu um soco no rosto de Bia, agarrou-a pelo pescoço e a derrubou no chão, desferindo chutes no tórax da mulher. Após as agressões, ele deixou o local.

Funcionários do hotel testemunharam parte do incidente, segundo o MP. Uma auxiliar de governança relatou em depoimento ter ouvido gritos e barulhos de pancadaria vindos do quarto e escutou a vítima gritando: "para Samuel, me solta." A testemunha disse ter visto a influenciadora sair do quarto gravando um vídeo, dizendo ter sido agredida pelo namorado.

Ao ser ouvido no inquérito, Gato Preto alegou que a namorada o agrediu com um soco durante uma discussão e que ele apenas se defendeu. A influenciadora passou por exames no Instituto Médico Legal (IML). O laudo apontou lesões leves na região cervical, no rosto, na mão, na perna e na região do glúteo.

Na decisão, à qual a reportagem teve acesso, o juiz diz ter recebido a denúncia contra o acusado Samuel porque estavam presentes indícios de autoria e materialidade contra ele. "Com efeito, de acordo com o laudo, a vítima sofreu lesão corporal leve consubstanciada em escoriações e equimoses na região cervical esquerda, face direita e várias partes do corpo."

Em outro ponto, o juiz escreve: "O denunciado disse que a vítima o agrediu com soco no rosto e que somente se defendeu do ataque dela, mas o teor do laudo pericial torna essa versão um tanto frágil."

