Lula e ministros usam boné 'O Brasil é dos brasileiros' em reunião

O governo distribuiu aos ministros, no início da reunião ministerial desta terça-feira, 26, bonés azuis com a frase "O Brasil é dos brasileiros". A estética copia o movimento MAGA (Make America Great Again, ou "Torne os Estados Unidos grandes novamente", em tradução livre), de Donald Trump.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou o boné no início da reunião e ministros acompanharam o chefe do Executivo. Ao fim do trecho que foi televisionado, depois do discurso do ministro da Casa Civil, Rui Costa, eles já não vestiam mais o boné.

O adereço foi criado em fevereiro e usado pelos ministros licenciados do governo Lula para votar nas eleições da Câmara e do Senado. Ele faz seu retorno em meio às sanções do governo Trump a autoridades brasileiras e o tarifaço dos EUA a produtos nacionais.