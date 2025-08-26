PGR arquiva investigação contra elo de suposta propina de R$ 1 milhão para desembargador

Os processos de Romilton Hosi, inicialmente, eram analisados pela 6ª Câmara Criminal do TJ, mas advogados investigados teriam achado uma brecha para que o caso fosse deslocado para a Câmara de Ivo de Almeida, a 1.ª.

À PF, Diogo Sierra afirmou que, enquanto representante de Hosi, não foi orientado a direcionar os recursos ao colegiado da 1.ª Camara Criminal. Ele sustenta que o primeiro recurso que impetrou no caso do traficante foi distribuído direto para a 1.ª Câmara e que os demais pedidos foram encaminhados para o grupo por 'prevenção'.

Segundo o advogado, um recurso foi direcionado à 6ª Câmara Criminal e ele, então, pediu encaminhamento do caso à 1ª Câmara porque acreditava ser ela "preventa".

Diogo Sierra afirmou à PF que não conhece o advogado Luiz Pires Moraes Neto - preso em setembro pela Polícia Federal, após ficar foragido três meses da Operação Churrascada - e nem o guarda civil Wellington, que, segundo a investigação, também negociava a venda de decisões judiciais com interlocutores do desembargador.

Luiz e Wellington teriam ajustado o pagamento de propina de R$ 1 milhão para Ivo em troca de decisão favorável no caso do 'Comandante Johnnie', diz a PGR. O primeiro teria ido até o Paraguai para buscar o dinheiro, mas a propina não foi paga, segundo a Procuradoria, porque 'seria necessário corromper mais magistrados da Câmara Criminal de Ivo de Almeida'.

Sierra contou ainda que herdou o processo de Hosi de seu pai, que era 'advogado de confiança' do traficante. Ele disse que seu pai nunca comentou que conhecesse o advogado Luiz Pires e nem que o encontrou na penitenciária, quando visitava Hosi. Segundo o advogado, sua família "sempre trabalhou dentro da legalidade"