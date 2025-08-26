'Começamos com uma pizza pronta', diz relator da CPMI do INSS

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deputado Alfredo Gaspar (União-AL) disse que será "duro e implacável" na condução dos trabalhos, e que lutará para que a comissão não frustre a expectativa da população.

"Começamos com uma pizza pronta no imaginário da população. Da minha parte não jogarei a minha história para proteger quem quer que seja. Serei duro e implacável com todos aqueles que cometeram crime, independente do governo que participaram", afirmou. "No meu relatório não haverá protegidos nem perseguidos. Estarei para cumprir o rito da investigação."

Gaspar mencionou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o convidou para visitá-lo, mas rejeitou a ofertar para preservar a imparcialidade. "O presidente Jair Bolsonaro, semana anterior à escolha, com quem tive pouquíssimos contatos, mas tenho consideração, perguntou por meio do advogado se eu queria fazer uma visita, que ele gostaria de me convidar para uma visita", declarou.