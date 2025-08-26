Reunião de Lula com ministros termina sem entrevista coletiva à imprensa

A segunda reunião ministerial, convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste ano, foi encerrada após quatro horas. No encontro com auxiliares, Lula debateu a posição do governo sobre a regulação das redes sociais e a postura diante a crise do tarifaço.

Inicialmente, estava prevista uma conversa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, após o término do encontro.

A agenda, porém, foi cancelada após Lula chamar Rui Costa de volta para uma reunião.