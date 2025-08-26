Sabesp vai reduzir pressão na distribuição de água a partir de quarta-feira, 27

A Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) anunciou que vai reduzir a pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas, a partir de quarta-feira, 27. A previsão é de que a medida garantirá uma economia de 4m3 de água por segundo.

A redução da pressão na tubulação é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. Os horários de início e fim da operação vão ser definidos pela Sabesp. Apesar da redução da pressão, a companhia reitera que os imóveis residenciais que possuem caixa dágua não devem sentir os efeitos desta ação.

A região metropolitana vem enfrentando uma sequência de anos com chuvas abaixo da média. Como o Estadão mostrou, os sete sistemas de água que abastecem as cidades da região metropolitana de São Paulo operam no menor nível dos últimos 10 anos para o mês de agosto. Reunindo os sistemas Cantareira, Guarapiranga, Rio Grande, Rio Claro, Alto Tietê, Alto Cotia e São Lourenço, o Sistema Integrado Metropolitano (SIM) funcionava na terça-feira, 19, com 39,9% da sua capacidade.