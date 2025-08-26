São Paulo tem alerta da Defesa Civil para tempestade, vento e granizo

Na região metropolitana, a previsão aponta mínimas de 15°C e máximas de 23°C, com pancadas de chuva. A Baixada Santista deve registrar temperaturas entre 19°C e 21°C, também com chuva moderada.

Baixa umidade do ar

Em contrapartida, áreas como Vale do Ribeira e Itapeva devem ter tempo firme, com temperaturas de 17°C a 20°C, segundo o órgão estadual.

"No interior o tempo segue seco, como em Presidente Prudente e Marília (19°C a 31°C), Bauru e Araraquara (20°C a 30°C), Araçatuba e São José do Rio Preto (20°C a 31°C), além de Franca, Barretos e Ribeirão Preto (20°C a 32°C), a previsão é de tempo estável, sem registro de chuva", acrescenta.

Desta forma, a Defesa Civil do Estado alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar. Nos últimos dias, regiões de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília registraram valores críticos de até 12%, considerados nível de emergência.

Com a chegada do sistema, parte do Estado paulista terá melhora, mas ainda permanecem diferentes graus de atenção. "Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara seguem em observação, com índices próximos de 30%", reforça o órgão estadual.