Sob a pressão da Polícia Federal, governo desiste de agência antimáfia

Há dúvidas diversas. Existe desde a questão de como ficariam as relações com as polícias estaduais até a discussão de como alocar mais recursos e pessoal, caso se abram mais frentes de trabalho. Isso sem contar o viés político, pois muitos governadores preferem ampliar as competências das polícias estaduais. O governo minimiza e alega que grande parte das atribuições novas já faz parte da rotina de operações conjuntas feitas pelas polícias, como se vê notadamente no combate a desmatamento e crimes ambientais.

Após a definição do texto final, em artigo no portal do Estadão, o promotor paulista Lincoln Gakiya, um dos principais especialistas em crime organizado do País, apontou duas necessidades que não haviam sido supridas pela PEC da Segurança: a criação de uma agência antimáfia e alterações no conceito de organização criminosa. O texto foi assinado em conjunto com o ex-ministro da Segurança, Raul Jungmann, e com Walfrido Warde e Rafael Valim, do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE).

No texto, defendiam uma agência com "efetivo próprio, sobretudo para obtenção de informações indispensáveis à concepção de políticas de desbaratamento das máfias, com poderes para recrutar agentes, explícita ou secretamente, em quaisquer polícias, submetê-los a critérios especiais de compliance e de integridade e infiltrá-los nos mais diversos ambientes onde se manifesta a criminalidade organizada, sobretudo para depurar o aparato estatal de combate às máfias". Essas propostas ressurgiram agora na Lei Antimáfia.

O que fica?

O texto desidratado, segundo a reportagem apurou, mantém os principais pontos levantados pelo Estadão no sábado, 23, endurecendo a legislação para o crime organizado. A proposta a ser apresentada nesta semana começa alterando a lei das organizações criminosas, para que essas organizações sejam assim consideradas quando têm ao menos três pessoas com divisão de tarefas (atualmente são necessárias quatro pessoas para essa organização) e aumenta a pena mínima de 3 para 5 anos e a máxima de 8 para 10 anos de prisão, sem prejuízo às demais infrações cometidas. Caso a organização seja considerada qualificada, a pena pode subir para 12 a 20 anos de prisão.

As organizações qualificadas são consideradas aquelas em que seus integrantes usam a força para intimidar pessoas por meio de influência exercida na sociedade com o domínio de atividades econômicas, políticas, concessões, autorizações, contratos públicos ou estratégia de domínio territorial. O que se busca é atacar as ações de facções como o Comando Vermelho e as milícias que dominam bairros e regiões de centros urbanos e obrigam as pessoas a contratar serviços como internet, gás, aplicativos de transporte e outros sob controle criminoso.