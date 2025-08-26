SP: Derrite citica juiz que mandou soltar homem preso com mais de 200 quilos de cocaína

A Justiça de São Paulo mandou soltar um homem preso na última quarta-feira, 20, em Itu, interior do Estado, por transportar 224 quilos de pasta-base de cocaína, além de 90 quilos de crack.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, usou as redes sociais para protestar contra a decisão e informou que o magistrado teria declarado, durante audiência de custódia, que a quantidade de drogas "não era exacerbada".

"Decisão absurda que liberou um traficante com mais de 200 kg de pasta-base de cocaína por considerar uma 'pequena quantidade'. Isso é desrespeito com o trabalho policial e, principalmente, com a população", escreveu Derrite.