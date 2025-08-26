Tarcísio discute tarifaço dos EUA com governador da Geórgia e cita 'diplomacia'

Em meio à crise entre Brasil e Estados Unidos e à imposição de tarifas de 50% por parte do presidente norte-americano Donald Trump a produtos brasileiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu na capital paulista o governador da Geórgia, Brian Kemp, e a primeira-dama Marty Kemp. Oficialmente, o encontro ocorreu para celebrar os 30 anos da parceria comercial entre as duas regiões. Na prática, o tarifaço imposto por Trump esteve em discussão, segundo apurou o Estadão.

Nas redes sociais, Tarcísio destacou a presença de 37 empresas da Geórgia no Brasil, enquanto 40 companhias brasileiras estão por lá, gerando 12 mil empregos naquele Estado americano.

"Tivemos a oportunidade de debater o cenário atual das relações entre Brasil e Estados Unidos e destacar a importância da diplomacia e do diálogo internacional. Esse intercâmbio é fundamental para fortalecer os laços de amizade e cooperação, ampliando parcerias que trazem resultados concretos para São Paulo e para o Brasil", disse Tarcísio em seu Instagram.