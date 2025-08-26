Tarcísio é alçado a presidenciável em festa de partido a uma semana de julgamento de Bolsonaro

Tarcísio, por sua vez, discursou falando de temas nacionais. Do palco, ele criticou o governo Lula e fez acenos à uma eventual aprovação da anistia no Congresso, sem, no entanto, usar esse termo - ele falou em "pacificação" via Legislativo.

Tarcísio fez tanto acenos ao conservadorismo, ao dizer que "família é projeto de Deus, pilar de uma sociedade sadia", quanto aos agentes do mercado financeiro. Ele disse que "um governo que gasta muito, afasta investimentos" e que "o imposto deve ser mais baixo para quem gera emprego e oportunidade, as nossas empresas".

Em seguida, disse que "podemos trabalhar pela harmonia entre os Poderes, que hoje estão desequilibrados, trabalhar pelo restabelecimento do equilíbrio".

Ele também falou de economia e afirmou que governos que gastam muito provocam ou o aumento da inflação ou o aumento dos juros.

"Há uma agenda fiscal inescapável ao Brasil, que envolve maior flexibilidade orçamentária, desvinculação de receitas, desindexação da economia, revisão de gastos com subsídios, fortalecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a revisão contínua de políticas públicas. Essa é a receita do sucesso, e o Republicanos vai ser fundamental para implementá-la", discursou.

Tarcísio também falou na necessidade de aprovar reformas e com apoio do Congresso. "Nós podemos mobilizar uma cruzada pela justiça, liberdade, paz, prosperidade. Podemos aprovar as reformas que precisamos, contribuir para a pacificação nacional. Nós precisamos de pacificação, e o Congresso Nacional tem um papel fundamental nessa pacificação. Não podemos permitir que ninguém tire essa prerrogativa do Congresso", afirmou.