Tarcísio troca elogios com Temer, faz anúncios para prefeituras e recebe afago de Kassab

O elogio do governador ocorre no dia seguinte a Temer ser criticado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Após o ex-presidente declarar que Eduardo quer salvar Bolsonaro de qualquer maneira, o deputado lembrou que Alexandre de Moraes foi indicado por Temer para o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Estamos tentando resolver a imensa crise institucional e política que seu apadrinhado criou no Brasil", escreveu Eduardo no X. O filho do ex-presidente, como mostraram mensagens reveladas pela Polícia Federal, tem demonstrado incômodo com a possibilidade de Bolsonaro indicar Tarcísio como seu sucessor.

Temer elogiou a parceria entre Tarcísio e Nunes no combate à violência, tema caro ao eleitorado de acordo com as pesquisas mais recentes. Ele destacou que acompanha com frequência, pela internet, a atuação conjunta na área de segurança pública, ressaltando que essa cooperação entre ambos têm gerado resultados significativos no combate à criminalidade.

Já Tarcísio também elogiou o ex-governador Rodrigo Garcia (sem partido), denotando uma reaproximação após as eleições de 2022 em que o derrotou no primeiro turno e recusou seu apoio no segundo contra Fernando Haddad (PT). "Nosso sempre governador" e "grande gestor" foram alguns dos elogios utilizados pelo republicano. Como mostrou o Estadão, Garcia trabalha para estar na chapa construída por Tarcísio na eleição de 2026.

O governador anunciou que em breve vai repassar máquinas, equipamentos e ambulâncias para as prefeitura e também destinará recursos da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais.

"Quero dizer que vocês podem e devem contar com o governo de São Paulo", continuou o governador.