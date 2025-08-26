Zema defende anistia a Bolsonaro para 'pacificar o Brasil'

Em outro momento, argumentou que pode até ter havido "idealização" do golpe, mas não o início da execução.

Zema foi questionado sobre declarações recentes em que defende que pessoas em situação de rua sejam tratadas de forma similar a carros estacionados em locais proibidos - os veículos são guinchados. Ele disse que é preciso achar uma solução, pois a maioria dessas pessoas não aceitam ir voluntariamente para comunidades terapêuticas.

"Eu falei que carro não fica estacionado em local proibido. Eu falei que nós precisamos encontrar uma solução para as pessoas. Pessoas não se guincham. Nós precisamos ter uma solução central para esse problema e o governo federal fechou os olhos. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil por omissão do setor público que fica só nessa guerrinha de perseguir o adversário", declarou.

O mineiro negou ainda que a direita estará dividida na eleição presidencial de 2026. Zema relatou ter ouvido de Bolsonaro que quanto mais candidatos deste campo no primeiro turno, melhor. A tese é que cada nome ajudará a conquistar votos em seu Estado de origem para unificar os eleitorados regionais em torno de quem passar para o segundo turno.

Além do próprio Zema, os governadores Ronaldo Caiado (União-GO), Ratinho Jr. (PSD-PR), Eduardo Leite (PSD-RS) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) são cotados como possíveis nomes. Outra aposta é que se houver apenas um candidato ficará mais fácil para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT atacar a candidatura.

Segundo o governador de Minas, não há possibilidade dele ser vice e a candidatura está mantida mesmo se Tarcísio decidir disputar o Palácio do Planalto. "Para mim, ele já afirmou que vai concorrer à reeleição de São Paulo. A grande questão é ter um nome à altura dele em São Paulo. E sujeito a perder o principal Estado do Brasil, talvez até para a esquerda, se ele não for aquele que pleitear a reeleição. Mas em política tudo é possível", disse Zema.