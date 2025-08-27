881 pinguins São encontrados em avançado estágio de decomposição no litoral de SP

O número de pinguins encontrados mortos no litoral de São Paulo subiu para 881, conforme balanço atualizado pelo Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC) até segunda-feira, 25. Apenas um foi resgatado com vida e encaminhado para reabilitação.

A maior parte foi localizada em Ilha Comprida, litoral sul, onde o instituto já havia anteriormente informado, no último dia 19, ter encontrado 350 pinguins mortos em ao menos quatro dias.

"Nos últimos monitoramentos realizados no trecho da Ilha Comprida tivemos um grande número de pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) encalhados, todos já sem vida e em estágio avançado de decomposição, o que impossibilita de chegarmos na causa exata de sua morte", disse anteriormente, por meio das redes sociais, o instituto.