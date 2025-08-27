BNDES vai apoiar estruturação de projetos para cidades enfrentarem mudanças climáticas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá apoiar cidades e estados na estruturação de projetos para enfrentar desafios urbanos e climáticos, informou o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do banco, Nelson Barbosa, durante a abertura do fórum internacional "Inovação Financeira para as Cidades: Estruturação de Projetos para Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável", que realizado no Rio de Janeiro.

"Muitas vezes, o custo fixo de fazer projetos é muito grande para prefeituras ou governos estaduais", disse Barbosa. "Outro problema são os interesses divergentes que podem existir em uma região metropolitana. É preciso que um agente ajude a coordenar esses projetos. E a área de estruturação de projetos do BNDES vem atuando fortemente nisso, com mais de 200 projetos e interesse crescente na parte de cidades", acrescentou.

Barbosa explicou que as ações do banco para apoiar o desenvolvimento urbano sustentável e resiliente estão organizadas em três pilares. Além da estruturação de projetos - considerada por ele a mais importante -, o BNDES está destinando cerca de R$ 10 bilhões para a retomada de investimentos diretos em empresas, incluindo iniciativas de desenvolvimento das cidades. "Isso vai gerar muitas oportunidades, principalmente para startups que estão buscando negócios em digitalização, eficiência energética, redução de emissões e novos designs urbanos", avaliou.