Brasileiro é encontrado morto em piscina de hotel na Grécia

O modelo brasileiro Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, que morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi encontrado morto no último sábado, 23, dentro de uma piscina privativa do quarto de hotel onde estava hospedado na ilha de Mykonos, na Grécia.

Ele estava viajando com um amigo brasileiro, Ryan Silveira, de 23 anos, que foi encontrado na mesma piscina, desacordado. Ryan, que é criador de conteúdo digital e tem quase 350 mil seguidores no Instagram, sobreviveu, mas não se lembra do que aconteceu. As circunstâncias da morte de Yago estão sendo investigadas pela polícia da Grécia.

Os dois amigos estavam viajando juntos e mantinham contato constante com familiares. Em vídeo divulgado pelas redes sociais nesta terça-feira, 26, Maine Silveira, irmã de Ryan, contou que conversou com o irmão e o amigo no sábado, possivelmente pouco antes da morte de Yago.