Carla Zambelli passará por nova audiência de processo de extradição

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passará por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 27. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A Justiça da Itália decidirá se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar.

A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência

Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.