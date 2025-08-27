Cavalo que teve as patas amputadas em estava vivo antes da mutilação, diz nova perícia

O cavalo foi enterrado na semana passada, depois que a Polícia Civil recolheu o material necessário para a perícia. O autor da mutilação é Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos. No dia 16, ele saiu para uma cavalgada montando esse cavalo, junto com um amigo, que montava outro animal.

Os dois percorreram quase 15 quilômetros na zona rural, sendo a maior parte de subidas, até que o cavalo montado por Andrey parou, numa região conhecida como Serra do Guaraná Quente, por volta das 17h. Aparentando cansaço, o animal deitou e, segundo Dalton narrou à polícia, pareceu ter dificuldades para respirar.

Andrey - que depois contou à TV Vanguarda que estava alcoolizado - supôs que o animal tivesse morrido. Disse a Dalton: "Se você tem coração, melhor não olhar" e, com um facão, decepou as patas do cavalo. Depois ainda desferiu mais golpes contra o cavalo, enquanto Dalton gravava a cena. Postado nas redes sociais, o vídeo viralizou, gerando muitas críticas à conduta do cavaleiro.

A conduta chegou ao conhecimento da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Civil.

A Lei de Crimes Ambientais prevê pena de até um ano de prisão por maus-tratos a animais. Se o animal morrer, a pena pode ser aumentada em até um terço - seria no máximo de um ano e quatro meses de prisão, portanto.

Arrependimento