CNJ estuda programa de IA que pode agilizar muito a Justiça no País, diz Barroso

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está estudando um programa de inteligência artificial (IA) que oferece uma minuta para fundamentar as decisões dos juízes.

"O juiz diz que quer julgar procedente o pedido e o programa oferece uma minuta para a fundamentação. Tem que rever e conferir, na vida você delega atribuições e não responsabilidades, mas isso vai agilizar muito a Justiça no Brasil", disse o ministro, destacando que o Judiciário brasileiro é um dos mais sobrecarregados do mundo.

A declaração do presidente do STF foi dada em evento realizado pelo grupo Globo na manhã desta quarta-feira, 27, em Brasília.