Damares Alves diz que está com câncer de mama e passou por cirurgia

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) informou nesta quarta-feira, 27, que está em tratamento contra um câncer de mama diagnosticado no mês de julho. Em reunião de instalação de subcomissão temporária para debate de propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento da doença no Senado, a parlamentar disse ser a integrante "mais legítima" do colegiado e falou publicamente sobre sua questão de saúde pela primeira vez.

"Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Em 18 dias, eu consegui fazer todos os exames e a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado trabalhando, com um pouquinho de dor, mas com todos os cuidados", disse a senadora, acrescentando que vai iniciar sessões de radioterapia na próxima segunda-feira, 1º.

A senadora afirmou que quer trazer a experiência pessoal para a discussão na subcomissão recém-criada. "Eu quero que todas as mulheres no Brasil tenham acesso à saúde como eu tive, tenham um bom plano de saúde. Ainda dói falar sobre isso, mas eu quero fazer parte ativamente. Nós podemos fazer grandes encaminhamentos", disse.