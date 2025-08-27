Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira pediu nesta quarta-feira, 27, ao Supremo Tribunal Federal a progressão de regime semiaberto para aberto. De acordo com os advogados de Silveira, o ex-policial militar teria direito a 113 dias de remição de pena pelas leituras, cursos profissionalizantes e trabalhos efetuados na penitenciária de Magé (RJ). O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que terá que decidir sobre o pedido.

No pedido, a defesa elencou as leituras e cursos feitos por Silveira. Os livros Crime e Castigo, O Príncipe, O Código da Vinci, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Arte da Guerra, O Processo, O Homem que Calculava, A Volta ao Mundo em 80 Dias, O Menino do Pijama Listrado, Capitães de Areia, 1984 e A Revolução dos Bichos dão direito a 48 dias a menos de pena.

Segundo os advogados Michael Pinheiro e Paulo César de Faria, as leituras foram validadas por uma comissão, como determina o Conselho Nacional de Justiça.