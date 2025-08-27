Defesa de Cid diz que ata com suposta conversa no Instagram nunca teve registro em cartório

Essas supostas conversas foram apresentadas pelo advogado Eduardo Kuntz, que defende o coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Em junho, ele enviou ao STF supostos prints de diálogos que ele diz ter mantido com Mauro Cid por meio de uma conta do Instagram em nome da esposa do tenente-coronel. Nos supostos diálogos, Cid fala sobre o processo de sua delação premiada.

No documento apresentado por Kuntz ao STF, consta uma "ata notarial" registrada no 2º Tabelião de Notas, em São Paulo, com a transcrição de todas as conversas pelo Instagram. O objetivo desse documento era garantir a veracidade dos diálogos, mediante um registro público.

A defesa de Cid questionou o cartório e obteve a resposta de que o documento não existe. "Em resposta a questionamento desta defesa, o 2° Tabelionato de Notas de São Paulo, nesta data, informou que não há qualquer registro de Ata Notarial lavrada em nome do advogado Luiz Eduardo de Almeida Kuntz, lavrada pela escrevente Débora Daniel de Mattos Ramos, seja na data de 29/03/2024 ou em qualquer outra", diz na petição.

Questionado pelo Estadão, Kuntz afirmou que se tratava apenas de uma "minuta de ata notarial" e que não houve registro em cartório por falta de recursos. "Não foi formalizada por falta de recursos. Sempre afirmei ser uma minuta", disse.

Com base nessa nova informação, a defesa de Cid pediu que o documento seja totalmente desconsiderado no processo e que a PGR seja comunicada desse fato para adoção de providências.