É natural que se cobre de ministros protocolo na defesa do governo, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 27, que acredita ser natural que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobre de ministros protocolos das medidas tomadas para defender o governo federal. Ele fez a afirmação ao comentar sobre a reunião ministerial realizada ontem.

"O que o presidente espera, e que ele tem razão na minha opinião, é defender nosso legado e medidas", disse. "Presidente pode ouvir opiniões, mas decisão sobre equipes é atribuição dele", acrescentou. Haddad, porém, evitou falar sobre a futura troca ministerial esperada para o ano que vem.

Ele também avaliou que é normal que aqueles partidos que dão sustentação ao governo não precisem estar apoiando a chapa de Lula nas próximas eleições. Porém, Haddad voltou a criticar a tendência do que chamou de "partidos da elite" em apoiar candidatos que foquem em pautas conservadoras. "É aquele 'rame rame' de sempre"", disse.