Emissão de metano no Brasil cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, mostra relatório

As emissões de metano (CH4) no Brasil aumentaram 6% entre 2020 e 2023, atingindo 21,1 milhões de toneladas no último ano, segundo relatório publicado nesta quarta-feira, 27, pelo Observatório do Clima. O volume foi o segundo maior registrado, com impulso da agropecuária, que responde por três quartos das emissões de CH4, de acordo com o documento. O metano é um gás de efeito estufa, que tem potencial de aquecimento global 28 vezes superior ao do dióxido de carbono, disse a entidade.

A agropecuária representou 75,6% da emissão de metano no Brasil em 2023, com 15,7 milhões de toneladas. Desse volume, 98% tiveram origem na pecuária, principalmente na fermentação entérica do rebanho bovino, também conhecida como "arroto" do boi, com 14,5 milhões de toneladas, afirmou o Observatório do Clima.

O volume corresponde a 406 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), "mais do que todas as emissões de gases de efeito estufa da Itália no mesmo ano", disse em nota.