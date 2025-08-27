Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a fazer críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista concedida nesta quarta-feira, 27, a jornalistas do Universo Online (UOL). Questionado sobre a Lei Magnitsky, Haddad afirmou que o Estado brasileiro precisa dar amparo a todos os agentes públicos e aos brasileiros, assegurando a soberania nacional.

"Tudo que está sendo mobilizado é para contestar argumentos (comerciais)", disse, ao se referir à contratação pelo governo de um escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar revogar sanções impostas por Trump.

Perguntado sobre a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, ele respondeu que é preciso "algum nível de institucionalidade" para a democracia funcionar. Segundo Haddad, as pessoas estão inseguras em relação aos Estados Unidos.