Estudante comete ato obsceno em abertura de Olimpíada de Universidade Federal; entenda o caso

Um estudante da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foi flagrado cometendo um ato obsceno na última sexta-feira, 22, durante a abertura das Olimpíadas Universitárias da instituição de ensino. Conforme denúncia, ele expôs as suas partes íntimas durante a realização do evento. O nome dele não foi divulgado, desta forma a defesa não foi localizada.

A Universidade Federal de Uberlândia disse que a Administração Superior, por meio da Divisão de Esporte e Lazer Universitário da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, já está tomando as providências cabíveis para apuração e possível responsabilização, conforme o Regimento Geral da UFU, do estudante acusado de cometer infração disciplinar durante a cerimônia de abertura da Olimpíada UFU 2025, na noite da última sexta-feira, 22 de agosto.

"Já no âmbito da competição universitária, a Comissão Disciplinar das Olimpíadas UFU 2025 recebeu a denúncia e a está analisando, à luz do Art. 21 do regulamento do torneio", disse.