Felca diz que gastou um ano na elaboração do vídeo 'Adultização'

O influenciador digital Felca compartilhou detalhes sobre o impacto e os desafios da produção do vídeo Adultização, que já ultrapassa 50 milhões de visualizações no YouTube. O conteúdo denuncia a exposição e sexualização indevida de menores em conteúdos online.

Em entrevista no programa Conversa com Bial da TV Globo nesta terça-feira, 26, Felca disse que dedicou cerca de um ano para a pesquisa e elaboração do conteúdo, devido à sensibilidade do tema, que exigiu pausas frequentes durante o trabalho no roteiro. "Eu não conseguia trabalhar por mais de 30 minutos seguidos", revelou.

Entre os casos denunciados no vídeo, o influenciador destacou o que considera ser o mais impactante. Uma mãe que, segundo ele, "usava a imagem da filha menor para criar e comercializar conteúdo em plataformas privadas. Era a própria família por trás da sexualização da criança", relembrou.