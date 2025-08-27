Governo lança TV 3.0 e televisões terão mudanças escalonadas; entenda o projeto

Em busca de evitar ruídos de informações, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, destacou que a nova tecnologia não impõe aos usuários a necessidade de troca imediata de antenas. "Ninguém será obrigado a trocar a antena imediatamente, canais continuarão funcionando."

O presidente Lula fez uma fala breve durante a cerimônia de assinatura do decreto. Após assinar o documento, parabenizou Sidônio Palmeira e seu fotógrafo, Ricardo Stuckert - que também atua na comunicação do governo - pelo início oficial do projeto.

Segundo o governo, a TV 3.0 será implantada de forma escalonada, começando pelas capitais. A TV Digital atual não deve perder a sintonização e os canais abertos continuarão a funcionar normalmente.

Mais sobre o projeto

O desenvolvimento foi conduzido pelo Fórum SBTVD, com apoio do Ministério das Comunicações. Chamada de "TV do futuro", a próxima geração de TVs prevê imagens que evoluem de Full HD para 4K e possibilidade de alcançar 8K em conexão com a internet. Essa arquitetura híbrida aproxima a TV aberta do modelo de streaming, com retorno de dados e publicidade segmentada.

O som será imersivo e os televisores terão maior conectividade, permitindo interação em diferentes formatos, como publicidade direcionada, comércio eletrônico e múltiplos ângulos de transmissão. Entre os recursos adicionais estão legendas personalizáveis, audiodescrição e tradução em libras.