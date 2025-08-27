Haddad: se economia estivesse andando mal, Lula dificilmente teria chance, polarização é grande

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quarta-feira, 27, que, se a economia brasileira estivesse enfrentado dificuldades, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dificilmente teria chance nas pesquisas eleitorais e de popularidade. "A polarização é grande, o conflito e polarização é grande. Se é incumbente, precisa sustentar os indicadores", disse. "Mas está melhor que em 2018. E acredito que temos condição de ter eleição minimamente civilizada"", acrescentou.

Ele comentou que não acredita que o governador de São Paulo e possível candidato à presidência, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "tenha espírito de fazer eleição com baixaria".

Ainda sobre o governador, Haddad disse que Tarcísio disse ser contra taxar super-ricos, assim como ele apoiou a reforma tributária, "indo contra o próprio Bolsonaro".