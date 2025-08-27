Juiz pede mais tempo para avaliar liberdade de Carla Zambelli durante processo de extradição
A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 27. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. O juiz do caso solicitou mais tempo para decidir se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. Até a decisão, a deputada federal segue detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.
A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência.
Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.
Zambelli foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.
Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho.
A parlamentar também foi condenada pelo Supremo neste mês, por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.