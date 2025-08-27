Michelle reage a monitoramento 24 horas de Bolsonaro pela polícia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o reforço no monitoramento do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília. Nesta terça-feira, 26, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou vigilância do local em tempo integral pela Polícia Penal do Distrito Federal.

Michelle afirmou que o "desafio" de lidar com as medidas cautelares tem sido cada vez maior. "A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada, não. Nós vamos vencer", escreveu Michelle no Instagram, com um fundo que remete às cores da bandeira do Brasil.

O monitoramento 24 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF em que Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.