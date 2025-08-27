Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

A Polícia Civil está investigando um caso de uma morte ocorrida durante um incêndio em um ritual religioso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado no 8º Distrito Policial do município.

"Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). Os laudos foram analisados pela autoridade policial, que também colheu depoimentos de testemunhas e segue realizando diligências para esclarecer os fatos", disse a SSP.

Como o nome do local religioso não foi divulgado, a defesa não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.