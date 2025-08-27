USP doa navio do Instituto Oceanográfico para a Marinha

O Conselho Universitário da Universidade de São Paulo (USP) aprovou nesta terça-feira, 26, a doação da embarcação Alpha Delphini, ligada ao Instituto Oceanográfico (IO), para a Marinha do Brasil.

Avaliado em R$ 9,3 milhões, o Alpha Delphini tem 27 metros de comprimento, pode transportar até 12 pesquisadores e seis tripulantes e tem autonomia para navegar por 10 a 15 dias. A embarcação foi comprada pelo Instituto Oceanográfico em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e inaugurado em agosto de 2013.

Segundo o diretor do instituto, Paulo Sumida, a Marinha poderá usar o navio de várias formas: na sinalização e balizamento, para segurança da navegação e proteção de portos e terminais; em pesquisas oceanográficas e hidrográficas, apoiando instituições como a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, universidades públicas federais e estaduais; em iniciativas conjuntas de política ambiental.