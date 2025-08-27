Reservatórios da Grande SP chegam a 38% do volume total, o menor desde 2015

Guarapiranga cedeu de 54,9% para 54,6%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 59,8% para 59,6%. O Rio Grande teve seu volume mantido em 58,9%. Por sua vez, o Rio Claro caiu de 22,7% para 22,3% e o São Lourenço, de 56,1% para 55,8%.

A pluviometria do dia e do mês seguem reduzidas, abaixo da média histórica. O menor volume diário foi registrado em Rio Grande: 1,6 mm. Na região, a média mensal é de 10,2 mm ante uma média histórica de 48,4 mm.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou que vai reduzir a pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas a partir desta quarta-feira.

A redução da pressão na tubulação é válida até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. Os horários de início e fim da operação vão ser definidos pela Sabesp.

