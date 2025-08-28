AGU divulga nome de escritório de advocacia contratado para representar o Brasil nos EUA

A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou nesta quarta-feira, 27, que contratou o escritório de advocacia americano Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para representar o Brasil nos Estados Unidos e defender o País em questões relativas às sanções impostas pelo presidente Donald Trump, dentre elas, a taxação em 50% dos produtos nacionais, a cassação de vistos de autoridades nacionais e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a AGU, a firma contratada atua "no setor regulatório e comercial e tem longa experiência em litígios internacionais. O escritório conta com mais de mil advogados atuando em 16 sedes em diferentes países". A Advocacia-Geral da União, junto de outros ministérios, deve definir como os advogados americanos irão atuar, depois de um parecer emitido pelos profissionais.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelou na segunda-feira, 25, que a AGU estava finalizando os trâmites para na transação e que o objetivo era contratar advogados que atuarão "administrativa e judicialmente em defesa do Estado brasileiro". Portanto, os profissionais poderão defender os interesses nacionais em tribunais dos EUA e também de forma extrajudicial, por meio de lobby - que é permitido nos EUA -, junto ao governo e à administração federal.