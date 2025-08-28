Cancelamentos superam vendas de milho nos EUA em 17,8 mil t, revela USDA

São Paulo, 28 - Exportadores dos Estados Unidos relataram que os cancelamentos superaram as vendas em 17,8 mil toneladas de milho da safra 2024/25, na semana encerrada em 21 de agosto, informou nesta quinta-feira, 28, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os principais compradores na semana foram Japão (92,8 mil t), Arábia Saudita (67,5 mil t), Israel (59,7 mil t), Itália (33,2 mil t) e Colômbia (30,1 mil t), que não compensaram os cancelamentos feitos por destinos não revelados (262,4 mil t), México (57,9 mil t), Honduras (9,4 mil t), Costa Rica (6,8 mil t) e Taiwan (4,5 mil t).Para a temporada 2025/26, o saldo de vendas alcançou 2,09 milhões de toneladas. Os principais compradores foram México (620,7 mil t), destinos não revelados (515,2 mil t), Colômbia (257 mil t), Espanha (208 mil t) e Vietnã (143,5 mil t), que compensaram os cancelamentos da Itália (30 mil t). A soma das vendas, de aproximadamente 2,072 toneladas, ficou dentro do projetado por analistas, que estimavam vendas de 1,00 milhão até 2,50 milhões de toneladas.As exportações somaram 1,15 milhão de toneladas, alta de 12% ante a semana anterior, perda de 13% diante da média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (427,3 mil t), Japão (364,1 mil t), Arábia Saudita (67,5 mil t), Israel (59,7 mil t) e Honduras (56 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires