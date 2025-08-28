CMN define procedimentos para prestação de informações por operadores do Proagro

O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu procedimentos para prestação de informações pelos agentes financeiros que operam o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) em casos de operações contestadas em processos judiciais. Os procedimentos constam da resolução 5.246, aprovada pelo colegiado em reunião ordinária realizada nesta quinta-feira, 27.O Banco Central definiu que, em processos judiciais relacionados ao Proagro, o órgão poderá determinar aos agentes que prestem informações sobre as operações considerando que as informações devem ser fornecidas em formulário padronizado e no prazo estabelecido na notificação enviada pelo Banco Central. O BC é responsável pela gestão do Proagro.