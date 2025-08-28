Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de MT

O ministro Mauro Campbell, corregedor nacional de Justiça, proibiu o pagamento de R$ 2,8 bilhões em Adicional por Tempo de Serviço (ATS) retroativo a 2007 a 2,4 mil servidores do TJ-MT (Tribunal de Justiça de Mato Grosso). Ele deu prazo de dez dias para a Corte estadual verificar a regularidade do desembolso.

Ao Estadão, o desembargador José Zuquim, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, disse por meio de sua assessoria que não autorizou o pagamento. Sua decisão foi no sentido de levantar exatamente qual seria o valor para um eventual pagamento, 'apenas isso'. Zuquim foi taxativo: não determinou o pagamento, 'até porque não se sabe o valor exato'.

Campbell afirmou ao Estadão que 'não autorizou esse pagamento aos servidores'. "Não autorizei e suspendi (o pagamento) para que houvesse auditoria sobre a regularidade do desembolso."