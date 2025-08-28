CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) colocou em pauta nesta quinta-feira, 28, o requerimento pedindo registros de entradas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", nas dependências do ministério da Previdência e do INSS entre janeiro de 2019 e julho de 2025.

Os dois requerimentos são de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF). "É preciso saber, com nomes, datas e setores, com quais autoridades e servidores o referido lobista se reuniu", argumentou. "É intolerável que esta Comissão seja privada de informações tão basilares."

O "Careca do INSS" é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro do esquema de fraudes que causou um prejuízo de R$ 6,3 bilhões a milhares de aposentados. O empresário teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupção. No inquérito, ele é descrito como "pagador de vantagens indevidas" e alguém "profundamente envolvido no esquema de descontos ilegais".