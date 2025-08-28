Emater-RS: colheita de trigo tem ritmo lento; chuva interrompe plantio de milho

A colheita de trigo no Rio Grande do Sul avança muito lentamente, segundo a Emater/RS, em nota. Os trabalhos foram iniciados em áreas implantadas antes do período recomendado pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) e que sofreram danos por geadas em julho. Em termos fenológicos, o levantamento aponta que a fase vegetativa ainda é predominante, abrangendo 52% das áreas - 28% da área restante está em floração, 17% em enchimento de grãos e 2% em maturação. Quanto aos preparativos para o plantio do milho de verão da safra 2025/26, a Emater diz que, por causa das chuvas nesta semana, a semeadura foi interrompida. Em áreas da Metade Sul do Estado, onde os volumes pluviométricos superaram os 200 mm, houve encharcamento de lavouras. Por outro lado, a Emater destaca que chuvas foram benéficas para garantir a adequada disponibilidade hídrica nos solos, favorecendo a germinação e a emergência dos cultivos. Ainda de acordo com o relatório da empresa, a semeadura do milho deve se acelerar nos próximos dias em decorrência do calendário de plantio, que está dentro da janela considerada de menor risco. ()
