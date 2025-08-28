Empresário que matou gari em MG é intimado após causar 'tumulto processual'

Na carta escrita na prisão, Renê disse que confia no trabalho dos advogados e que sempre esteve representado juridicamente.

"O que aconteceu foi um acidente com a vítima e me sinto bem representado, tanto pelo Dr. Dracon Cavalcante, como pelo Dr. Bruno Rodrigues. Tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido", escreveu ele. Ele reiterou ter dado procuração a um dos advogados e pediu que não haja novas mudanças na condução de sua defesa.

O documento, datado de 25 de agosto de 2025, foi escrito de próprio punho e entregue aos atuais defensores.

Mudanças na defesa

Inicialmente, uma equipe de advogados mineiros assumiu o caso, mas o abandonou alegando motivos pessoais. Na sequência, Dracon Cavalcanti Lima foi contratado. Entretanto, na última segunda-feira, 25, Lima disse ter sido pego de surpresa após outro defensor do empresário protocolar no sistema da Justiça. Trata-se de Bruno Silva Rodrigues, advogado do Rio de Janeiro.

Nos primeiros depoimentos, o empresário negou ter cometido o crime. À polícia, ele disse que não havia passado pela região onde Laudemir morreu.