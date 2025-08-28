IBGE: quais são os Estados mais populosos do Brasil?

O Estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil com mais de 46 milhões de habitantes, de acordo com os novos dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No País, o total de moradores de Estados e municípios estimado é de 213.421.037 habitantes. O crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado.

Veja a lista a seguir por Estados:

1. São Paulo - 46.081.801