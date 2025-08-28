Jair Renan é comparado a Tiririca por presidente da Câmara de Balneário Camboriú

O vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL), entrou em um embate com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Marcos Kurtz (Podemos), na quarta-feira, 27. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria chamado o político de "Xandão de BC", sigla para o nome do município. Em resposta, Kurtz o comparou com o deputado federal e humorista Tiririca (PL-SP), o apelidando de "Tiririca de Balneário Camboriú".

"O senhor (Jair Renan) pediu para discutir em plenário as coisas, mas o senhor não discute nada vereador. O senhor não abre a boca, só fala fora de hora e fica resmungando aqui. O senhor, na nossa discussão final, ficou me xingando de Xandão de BC", diz Kurtz.

O presidente da Câmara continua, "então vereador, já que o senhor gosta tanto de fazer comparações, vou aqui lhe comparar também, tá? Eu acho que o senhor é parecido com o Tiririca. E deveria ter colocado (em seu slogan), 'pior que tá não fica'". Ele ainda brincou: "Eu acho que esse nome lhe cairia muito bem: Renan Tiririca do PL de BC. Tá ok?".