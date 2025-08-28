Jamais pedirei a um partido para não lançar candidato a presidente, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que "jamais" pedirá a um presidente de partido que não lance candidato à Presidência da República em 2026. "Eu jamais direi para um presidente de partido não lançar candidato a presidente, porque eu só sou o presidente porque eu teimei e fui candidato", afirmou em entrevista ao programa Balanço Geral MG, da Rede Record.

Ele ainda disse que, "quanto mais candidatos, melhor" em 2026. Ele foi questionado sobre uma fala do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que disse que a pulverização de candidatos torna a direita mais forte. "Eu também acho melhor, quanto mais eles tiverem candidatos, melhor. Aliás, o Brasil precisa que tenha muito candidato", afirmou Lula.

Na avaliação do presidente, não haverá espaço para a terceira via nas eleições presidenciais do ano que vem. "Ou seja, as pessoas vão ter que escolher o lado que vão ficar", disse.