Justiça da Itália mantém Zambelli presa

A Justiça da Itália decidiu nesta quinta-feira, 28, manter a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) presa durante o trâmite de extradição. A defesa da parlamentar alegava questões de saúde e pedia que a deputada federal aguardasse a decisão sobre a extradição em liberdade. Zambelli foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF), fugiu do País após a primeira condenação e está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

O advogado Fabio Pagnozzi, que representa a parlamentar, afirmou que a decisão evidencia um viés "político" no processo contra Zambelli e que recorrerá na Suprema Corte italiana. "O governo brasileiro vem forçando muito as autoridades para que esse processo da Carla seja mais rápido, mais doloroso, porém acreditamos muito na Corte Superior da Itália, onde vão aceitar os fundamentos da defesa", disse o defensor. Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada pelo quê?