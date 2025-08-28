Justiça manda soltar PM que matou marceneiro com tiro na cabeça na zona sul de SP

O PM foi preso em flagrante no dia 4 de julho. Ao ser apresentado na delegacia da Polícia Civil, o delegado entendeu que havia sido homicídio culposo (sem intenção de matar) e fixou uma fiança de R$ 6,5 mil. O PM pagou e foi libertado. Desde 7 de julho, ele está afastado do serviço operacional.

Segundo a acusação, Fábio Anderson atirou três vezes pelas costas da vítima, que não teve condições de se defender, e ainda feriu por acidente uma mulher que passava pelo local. Na ocasião, o marceneiro tinha saído do trabalho e corria para pegar o ônibus.

No dia 14 de julho, o MP apresentou denúncia contra o PM, pediu que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri e solicitou a prisão preventiva do acusado. A Justiça acatou o pedido mais de 40 dias após ele ser solto sob fiança.

A decisão judicial desta quarta concedeu a liberdade provisória ao réu, aplicando medidas cautelares que, se não cumpridas, podem resultar em nova prisão.

O desembargador Marco De Lorenzi, relator do habeas corpus na 14ª Câmara de Direito Criminal, destacou os bons antecedentes do réu.

"Não se olvida tratar-se de crime extremamente grave, que atormenta a população e abala a tranquilidade social. Contudo, há de ser observado que o suplicante é primário, ostenta bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Não bastasse, após a soltura permaneceu à disposição da justiça sem descumprir as condições impostas à liberdade provisória."