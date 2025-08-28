Lucro líquido da Zilor é de R$ 242,7 milhões no 1º tri da safra 2025/26

São Paulo, 28 - A Zilor Energia e Alimentos teve lucro líquido de R$ 242,7 milhões no primeiro trimestre da safra 2025/26 de cana-de-açúcar, alta de 273% ante os R$ 65 milhões do período de abril a junho de 2024/25, informou a empresa na quarta-feira, 27. O Ebitda ajustado somou R$ 289,1 milhões, avanço anual de 32,3%, com margem de 33,9%. Já a receita líquida cresceu 27,6%, para R$ 853,3 milhões no primeiro trimestre de 2025/26.Segundo a companhia, o desempenho foi sustentado pela recuperação da produtividade agrícola, pela priorização de produtos com maiores margens e pela contribuição da Unidade Salto Botelho (USB), adquirida recentemente. Apenas a USB adicionou R$ 31,1 milhões ao Ebitda ajustado, ainda que tenha registrado prejuízo líquido de R$ 16,5 milhões no trimestre."Os resultados do primeiro trimestre refletem nossa capacidade de adaptação e foco total na eficiência industrial. Mesmo diante de um cenário climático desafiador, conseguimos ampliar nossa moagem e fortalecer nossa operação com a entrada da Unidade Salto Botelho", afirmou o CEO da Zilor, André Inserra, em nota.A moagem de cana no trimestre alcançou 4,2 milhões de toneladas, crescimento de 5,2% sobre o primeiro trimestre de 2025/26, impulsionada pela USB e pela melhora na região de Quatá (SP). A produtividade agrícola também evoluiu, com TCH (Tonelada de Cana por Hectare) de 90,1 t/ha (+1,6%) e ATR (Açúcar Total Recuperável) de 123,6 kg/t, em linha com o Centro-Sul.No portfólio, a receita com açúcar avançou 35% - sem a USB, a alta teria sido de 14,8%. Já com etanol cresceu 31,3%, sustentada por preços mais altos e pelo aumento no consumo do hidratado. A exportação de energia elétrica, por sua vez, atingiu 255,2 mil MWh, alta de 18,8%, com destaque para a operação plena da Unidade Barra Grande.O caixa encerrou junho em R$ 2,0 bilhões, reforçado pelos recursos da venda de 70% da Biorigin. O endividamento líquido recuou 4,3%, para R$ 1,70 bilhão, e a alavancagem medida por dívida líquida/Ebitda ajustado caiu de 1,89 vez para 1,45x em 12 meses. O capex do trimestre somou R$ 168,2 milhões, queda de 2,3% em relação ao ano anterior.