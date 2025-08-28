Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'

O presidente também afirmou que o governador "tenta vender uma humildade que ele não tem", "criar um tipo de comportamento que não condiz com a necessidade de um governo de Minas Gerais" e "descaracterizar a honradez do povo mineiro".

Na conversa, Lula defendeu o ex-governador mineiro Fernando Pimentel (PT), que perdeu a eleição para Zema em 2018 e é um dos principais alvos do atual chefe do Executivo mineiro, em razão de ter atrasado salários do funcionalismo quando comandava o Estado.

"Quase oito anos falando mal do Pimentel. Oito anos. Sem explicar a verdade. Porque a verdade nua e crua é que o Pimentel, durante 4 anos de mandato, teve que pagar dívida com o governo federal e ele, durante oito anos, não pagou nenhuma dívida", criticou.

O petista se refere ao fato de que, por meio de uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) obtida por Pimentel no último ano de governo, Zema deixou de pagar as parcelas da dívida do Estado com a União, que ultrapassa hoje R$ 170 bilhões. Zema ficou seis anos sem pagar as parcelas em razão da prorrogação da liminar obtida por Pimentel. Desde o final de 2024, porém, o Estado já voltou a efetuar os pagamentos.

No Roda Viva, citado por Lula, Zema defendeu a anistia a Jair Bolsonaro e afirmou não ter havido tentativa de golpe em 8 de Janeiro. "Eu interpreto tudo isso como manifestação, baderna e insatisfação", disse o governador, afirmando que é preciso "pacificar o Brasil".

Na ocasião, ele também foi questionado sobre declarações recentes em que defende que pessoas em situação de rua sejam tratadas de forma similar a carros estacionados em locais proibidos - os veículos são guinchados. Ele disse que é preciso achar uma solução, pois a maioria dessas pessoas não aceitam ir voluntariamente para comunidades terapêuticas.