Número 2 de Gonet arquiva pedido para investigar Gilmar por decisões a favor de Ednaldo na CBF

O vereador Guilherme Kilter (Novo-PR) entrou com uma representação pedindo a investigação do ministro por suposta prevaricação e também advocacia administrativa.

Kilter acusou Gilmar de beneficiar Ednaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF, com "decisões controversas que, analisadas em conjunto, levantam questionamentos sobre transparência, ética e equilíbrio entre interesse público e privado".

O ministro decano do STF emitiu uma decisão liminar que permitiu a volta de Ednaldo ao cargo depois que a Justiça do Rio determinou seu afastamento. Também rejeitou pedidos para tirá-lo da presidência da CBF.

O arquivamento do pedido de investigação seguiu uma recomendação da Assessoria Jurídica Criminal da Procuradoria-Geral da República. Para o órgão, o contrato é insuficiente para "comprovar, minimamente sequer, que o ministro agiu para beneficiar ilicitamente Ednaldo Rodrigues e sua gestão na CBF".

"O que se apresenta, isso sim, é questão de índole processual, acerca dos limites do eventual impedimento ou suspeição do julgador, sem nenhuma conotação penal", diz o parecer técnico.

Ao Estadão, o vereador afirmou que considera o arquivamento "mais uma evidência da impunidade no Brasil".